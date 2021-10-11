الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بالأرقام.. كتلة الصدر تتقدم نتائج الانتخابات العراقية.. و«تقدم» ثانية

انتخابات العراق
انتخابات العراق

تصدرت كتلة الصدر بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الانتخابات العامة التي جرت في عموم العراق، فيما حصلت كتلة «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على المرتبة الثانية، تلاها ائتلاف «دولة القانون» بالمركز الثالث والذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام، حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، ثم كتلة «تقدم» 38 مقعداً، بينما حازت كتلة «دولة القانون» على 37 مقعداً في البرلمان، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً ليحل رابعاً في القائمة.

وأفادت مصادر عراقية في وقت سابق بحصول تحالف «عزم» على 15 مقعداً وتحالف «الفتح» على 14 مقعداً وحركة «امتداد» على 9 مقاعد و«الجيل الجديد» على 9 مقاعد و«الاتحاد الإسلامي» على  9 مقاعد وكتلة «تصميم» 3 مقاعد و«تيار الحكمة» مقعدين و«ائتلاف النصر» مقعدين.

كتلة الصدر لزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقتدى الصدر محمد الحلبوسي كتلة تقدم دولة القانون نوري المالكي الكتلة الصدرية الحزب الديمقراطي الكردستاني المفوضية العليا للانتخابات

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