الكنيسة القبطية بروما تودع سفير مصر فى الفاتيكان

استقبل السفير محمود سامي، سفير مصر لدى الكرسي الرسولي، نيافة الأنبا برنابا أسقف روما وتورينو ووفد من قساوسة الكنيسة القبطية، اليوم، بمقر السفارة المصرية لدى الفاتيكان، وذلك لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للبعثة المصرية لدى الفاتيكان.

أعرب نيافة الأنبا برنابا عن خالص تقدير الكنيسة لجهود السفير محمود سامي الحثيثة وحرصه الدائم على التواصل المستمر مع الكنيسة وأعضائها خلال فترة رئاسته السفارة المصرية بالفاتيكان على مدار السنوات الأربع الماضية، كما أعرب نيافته عن بالغ التقدير لدعم السفير للكنيسة في مختلف الفترات، لا سيما خلال الفترة الحرجة التي شهدت تفشي جائحة كورونا.

من جانبه، أعرب السفير محمود سامي عن بالغ شكره لنيافة الأنبا برنابا ووفد الكنيسة، وخالص تقديره للتعاون المستمر والدائم بين السفارة المصرية والكنيسة القبطية تحت قيادة نيافته، متمنياً التوفيق الدائم للكنيسة وكافة قساوستها.