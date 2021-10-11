السويس تستعد للاحتفال بالعيد القومي بحفل ليالي أضواء القناة

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة تستعد لتنظيم حفل أضواء القناة على شاطئ خليج السويس؛ احتفالاً بالعيد القومي السويس وذكرى انتصارات أكتوبر.

وأعلن المحافظ الاثنين، الاستعداد لتنظيم ليالي أضواء القناة علي خليج السويس بشاطئ السوايسة بمناسبة احتفال شعب السويس بمرور 48 عامًا على نصر اكتوبر 73.

واعتادت محافظة السويس خلال السنوات السابقة على 2010، على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر باستضافة نجوم مصر والوطن العربي من خلال حفلات أضواء المدينة وأضواء القناة وليالي التليفزيون.

وتفقد محافظ السويس خلال جولته ظهر اليوم، أعمال الانشاءات التي تجري بالمرحلة الثانية بشاطئ السوايسة بكورنيش السويس الجديد، بعد ما يقرب من مرور 3 أشهر على افتتاح المرحلة الأولى منه واستقباله للزوار خلال إجازة عيد الأضحى.

وتابع المحافظ ومرافقوه جولتهم لمنطقة الغريب وعمارات اللوكس بحي السويس والتي شهدت أعمال تطوير، مؤكدًا على حي السويس وشرطة المرافق بعمل حملات لرفع القمامة اولا باول بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع واستكمال ازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة، ومراجعة جميع الكابلات وعزل الاسلاك الكهربائية المكشوفة والتاكيد علي الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس.

رافق المحافظ في الجولات كل من فاتن عبد الغني رئيس حي السويس وأيمن رزق وكيل نقابة المهندسين بالسويس والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة واسامة بصلة مدير عام الاسكان وجمال صديق رئيس قطاع الكهرباء بالسويس والضبع ناشد مدير ادارة الازمات وايمان فخري رئيس جهاز الانارة العامة ومديحة صديق مديرعام مديرية الطرق والنقل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة وعادل درويش، مدير مشروع الشاليهات والشواطئ ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وسكرتيري ومساعد رئيس الحي والإدارات الهندسية ومسئولي المرافق الحيوية والشركات المنفذة.