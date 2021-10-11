الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

صلاح عيسى.. جبرتى الصحافة المصرية

صلاح عيسى
صلاح عيسى

هو واحد من أهم الصحفيين الذين عرفتهم مصر، كان كاتبًا وقاصًا له بصمته الخاصة وطريقته الاستثنائية، هو الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى. ولد صلاح عيسى فى أكتوبر عام ١٩٣٩، فى قرية بشلا بميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام ١٩٦١. 

 

كان حريصًا فى طفولته على قراءة الصحف والروايات، كما كان يحرص على شراء الكتب بمصروفه، وكان يهوى كتابة القصة القصيرة، وعندما أتم دراسته الجامعية عمل موظفًا فى وزارة الشئون الاجتماعية بجانب عمله الصحفى، وفى عام ١٩٨٢ تولى مسئولية صحيفة «الأهالى»، ثم تركها ليرأس تحرير صحيفة «القاهرة».

وكان إلى جانب العمل الصحفى يمارس عمله الإبداعى كمؤرخ ومحقق تاريخى، وأنجز العديد من الأعمال الرائعة فى كتبه مثل كتاب «ريا وسكينة.. سيرة سياسية واجتماعية»، وكتابه «شخصيات لها العجب»، إذ كان فى هذا العمل أشبه برسام يمسك بريشته لينسج صورة رائعة بكلماته عن أبرز الشخصيات فى تاريخ مصر.

توفى عيسى فى ٢٥ ديسمبر عام ٢٠١٧، عن عمر ناهز ٧٨ عامًا، تاركًا وراءه سيرة عطرة مليئة بالكفاح والقصص والإبداع

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