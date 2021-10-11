اتحاد الشغل التونسى يعبر عن ارتياحه لإعلان تشكيلة حكومة بودن

أعرب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، الإثنين، عن ارتياح المنظمة لإعلان رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن فريقها الحكومي.

وخلال حضوره في برنامج ستوديو شمس اليوم، قال الشفي إن الاتحاد ينتظر أن تمر الحكومة من المصافحة الأولية للملفات إلى الشروع الفعلي في الإنجاز، خاصة في هذا الوقت الصعب جدًا الذي تعيشه تونس.

كما تطرق الشفي إلى ضرورة أن توجه الحكومة الجديدة رسائل طمأنة للفئات الهشة، مطالبًا بضرورة إنهاء ملف الحضائر ومعالجة موضوع الارتفاع غير المفهوم لأسعار عدة مواد أساسية.

ودعا الشفي إلى فتح الملف بعيدًا عن كل الشعارات، خاصة أن لوبيات تسيطر على السعار وعلى قوت التونسيين.

وأوضح المتحدث أنه لا بد أن يكون للحكومة برنامج اقتصادي واجتماعي دقيق يُنفذ بعيدًا عن الشعارات وعن الكلمات الإنشائية.

وفي السياق، نفى شمس أن يكون للاتحاد أي علاقة بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنه لا توجد أي علاقة لا من قريب أو من بعيد بالتركيبة.

واحتضن قصر قرطاج في تونس، صباح اليوم الإثنين، موكب أداء اليمين الدستورية لرئاسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وأعضاء حكومتها.

وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم، عن تعيين عايدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشئون الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي في الحكومة التونسية الجديدة.

وأدى 25 عضوًا في الحكومة اليمين، وفق بث مباشر للتليفزيون الحكومي.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، في كلمة لها، أن من أهم مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية، نجلاء بودن، مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية.