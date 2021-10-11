الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. مد فترة عمل معرض الأدوات المدرسية ببورسعيد لمدة أسبوع

إقبال كبير على معرض
إقبال كبير على معرض بورسعيد

استجاب اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، لنداء أهالي المحافظة في بث مباشر لـ"الدستور" بشأن معرض الأدوات والمستلزمات المدرسية الذي تنظمه وزارة الداخلية وتشرف عليه الغرفة التجارية برعاية الرئيس السيسي، وقرر مد فترة العمل لمدة 7 أيام.

وتضمن فيديو استغاثة العارضين ومنظمي المعرض والأهالي مد فترة عمل المعرض، التي كان مقررًا أن تنتهي أمس الأحد ولمدة أسبوع؛ لتحقيق الهدف الأسمى وهو رفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة مع قدوم العام الدراسي الجديد.

وأشاد الدكتور هاني العسيلي بقرار مدير أمن بورسعيد، مؤكدًا أنه أسعد أولياء الأمور الذين أقبلوا بكثافة على شراء الأدوات المدرسية خلال أول وثاني يوم دراسي، وذلك بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق بـ30%.

أضاف العسيلي أن طبيعة أبناء بورسعيد انتظار طلبات المدرسين، خاصة في ظل نظام التعليم الجديد لشرائها، مؤكدًا أن القرار كان بمثابة الحماية المجتمعية للأهالي، ومكنهم من شراء الأدوات بأسعار مناسبة.

ويقام المعرض على مساحة 800 متر في مكان يسهل الوصول إليه من قاطني المناطق الشعبية، ويتواجد بداخله أكثر من 20 عارضًا و4 مصانع، تحت رعاية الرئيس السيسي.

فترة عمل معرض بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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