الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصدر» يطالب بعدم التدخل فى عمل مفوضية الانتخابات

مقتدي الصدر
مقتدي الصدر

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، بعدم التدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات أو الضغط عليها.

وقال الصدر في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ما يميز هذه الانتخابات أنها جرت تحت غطاء وإشراف أممي ودولي وعربي وقد تم إقرارها منهم.

وتابع: «عليه فلا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية أو تزايد الضغط عليها لا من الداخل ولا من بعض الدول الإقليمية والدولية، فالانتخابات شأن داخلي وليكن واضحا للجميع، أننا نتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية وكذا الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الرسمية للاستحقاق النيابي.

وفي مؤتمر صحفي عقدته المفوضية، اليوم، تقدمت بالشكر للقوات الأمنية للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنها انتهت من نتائج 10 محافظات حتى موعد عقد المؤتمر.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 في المئة.

وأضافت، في بيان، أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ (9,077,779) من إجمالي 25 مليون ناخب.

ونشرت المفوضية في امس في بيان، أعداد المراكز التي توزعت في المحافظات على النحو التالي": الرصافة 1023، والكرخ 792، وأربيل 498، والأنبار 380، والبصرة 514، والسليمانية 503، والقادسية 289، وفي المثنى 170، والنحف 336.

 وبحسب البيان "يشارك في مراقبة العملية 1877 مراقبا دوليا منهم من السفارة اللبنانية، والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهند وتركيا واليابان وأيضا كندا وألمانيا وليبيا والبرازيل وروسيا وباكستان".

أما المنظمات فتمثلت بـ"بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المنظمة الأوكرانية العراقية منظمة التعاون الدولي، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية، ومجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأمريكية للتعليم والتطوير.

العراق مقتدى الصدر الإنتخابات العراقية نتيجة الانتخابات بغداد

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وائل لطفي

منير

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