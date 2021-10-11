طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «طافية سيجارة» «فيديو»

طرح المطرب طارق الشيخ أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "طافية سيجارة" من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح وتوزيع فهد التى تقول كلماتها: زى طفية السيجارة، أدوس عليكى تختفى واللى ذيك مش خسارة من حياتى تتنفى، بطلى تمثيل كفاية لسه تانى بتحلفى، انتى حالة بجد نادرة لسه قادرة تجرحى انتى فعلاً مستبدة ومستعدة تفتحى الف باب من النار عليا، وفى الحقيقة بتنجحى، كل ماهرب من طريقك أرجع تانى أكمله وأذاى أنا قادر أطيقك وظلمك ليا أتحمله، ابلعى أودامى ريقك جرحك لسه فى أوله، وإن حن قلبى فى يوم عليكى بأيدى قلبى هقتله يلا افترى واتبطرى عليا أد ما تقدرى موتى الحب اللى بنا.

وأعرب الشيخ مؤخرًا عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتسمين" التى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.