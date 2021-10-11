حكومة تونس الجديدة.. أبرز الوزراء الذين حافظوا على مهامهم السابقة

سلطت إذاعة موزاييك التونسية، اليوم، الضوء على الوزراء الذين حافظوا على مهامهم من الحكومة السابقة، بعد إعلان أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.

واحتضن قصر قرطاج في تونس، صباح اليوم، موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها.

وشهدت تركيبة الحكومة التونسية الجديدة محافظة وزراء منذ الحكومات السابقة على مهامهم ومحافظة مكلفين بوزارات منذ إجراءات 25 يوليو الماضي على حقائبهم في حين تم التخلي عن آخرين.

وزراء حافظوا على مهامهم

حافظ كل من وزيري الخارجية عثمان الجرندي والتربية فتحي السلاواتي على منصبيهما منذ حكومة هشام المشيشي، كما شهدت تركيبة حكومة نجلاء بودن عودة توفيق شرف الدين إلى منصب وزير الداخلية بعد أن تمت إقالته في فترة حكومة هشام المشيشي.

كما شهدت حكومة نجلاء بودن عودة كمال دقيش على رأس وزارة الشباب والرياضة بعد أن تمت إقالته فترة حكومة هشام المشيشي.

وحافظ المكلفون منذ الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي بتسيير وزارات الصحة علي مرابط، والمالية سهام بوغديري نمصية، وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي على مناصبهم، في حين تم التخلي المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وتعويضه برضا شرف الدين.

تشكيلة الحكومة التونسية كاملة

ضمت تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة كلا من، وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وزير الشئون الاجتماعية مالك الزاهي، وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوندي.

وضمت أيضا، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حميدة، وزير الزراعة محمود إلياس حمزة، وزير الصحة علي مرابط، وزير التربية فتحي السلاوتي، وزير التعليم العالي منصف بوكثير، وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وزير النقل ربيع المجيدي، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري.

وكان ضمن التشكيل الوزاري، وزير أملاك الدولة محمد الرقيق، وزير السياحة محمد معز بن حسين، وزير الشئون الدينية محمد إبراهيم الشايبي، وزيرة المرأة آمال بالحاج، وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، وكاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي، حسبما أفادت إذاعة موزاييك التونسية.