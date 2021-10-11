بعد انطلاق العام الدراسى.. 6 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تنوعت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول العملية التعليمية.

وجه وزير التعليم، الطلاب بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة التي منها: «بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)».

قال إن جميع هذه الوسائل توفر شرحًا وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية، يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين.

أكد ضرورة التشديد على اتباع كل إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس.

وجه بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس، ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

أوضح أن القانون يمنح الوزير والمحافظ نسبة مقررة قانونًا 10% لقبول الطلاب فوق الكثافة لتلبية احتياجات ملحة عند البعض وللتعامل مع المشكلة المزمنة والمعلومه لنا أجمعين في كثافات الفصول.

قال إننا نفعل كل ما هو صحيح وقانوني ونرفض ما هو غير قانوني، وكانت الإشارة لسلوكيات يجب تقويمها، مثل طلبات البعض في الاستثناء من القواعد والتدافع على المدارس وعدم الالتزام بالقواعد والضوابط وغيرها.