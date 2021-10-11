10 خرافات عن الورم الرحمي الليفي

انتشرت على مر السنين خرافات مختلفة عن الأورام الليفية الرحمية، تستند معظمها إلى معلومات طبية قديمة أو مفاهيم خاطئة شائعة.

ونعرض لكم في التقرير التالي أشهر الخرافات الخاصة بالورم الرحم الريفي وحقيقة هذه الخرافات وفقا لموقع Casper

10خرافات حول الأورام الليفية الرحمية

الخرافة الأولى: الأورام الليفية هي أورام سرطانية في الرحم

بعد تشخيص الأورام الليفية الرحمية، فإن السؤال الأول الذي يطرحه معظم المرضى هو “هل الأورام الليفية سرطانية؟ "والجواب هو لا فالاورام الليفية هي أورام حميدة وليست مرتبطة بسرطان الرحم، ويمكن أن تسبب أعراضًا مؤلمة تؤثر على نوعية حياتك، لكنها عادة لا تهدد حياتك.

وإذا كنت مصابًة بأورام ليفية فلن تحتاجين إلي العلاج الكيميائي أو الجراحة المفتوحة، و يمكن لمعظم النساء علاج الأورام الليفية عن طريق الأدوية أو الإجراءات الأخري الطفيفة.

الخرافة الثانية: استئصال الرحم هو العلاج الوحيد الفعال للأورام الليفية الرحمية

في الماضي كان استئصال الرحم هو الخيار الوحيد للنساء المصابات بأورام الرحم الليفية لكن بفضل التقدم الطبي ، هناك عدة بدائل طفيفة التوغل لاستئصال الرحم.

الخرافة الثالثة: إذا كانت لديك أورام ليفية فلا يمكنك الحمل أو الإستمرار في الحمل

يفترض العديد من المرضى أن هناك صلة قوية بين الأورام الليفية والعقم. لكن ليست كل الأورام الليفية تؤثر على خصوبتك، فيمكن أن تعتمد فرصك في الحمل واستمرار الحمل على عدة عوامل وعادة لا تعاني النساء المصابات بأورام ليفية بدون أعراض من أي مشاكل في الخصوبة.

كما انه إذا كانت الأورام الليفية تسبب مشاكل في الخصوبة يمكن أن يساعد العلاج في تحسين احتمالات إنجاب الأطفال، وتتمتع العديد من النساء المصابات بالأورام الليفية بحمل صحي.

الخرافة الرابعة: الأورام الليفية تؤثر فقط على النساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر

يمكن أن تصيب الأورام الليفية النساء من جميع الأعمار ما بين 20 إلى 80 في المائة من النساء يصبن بأورام ليفية بحلول الوقت الذي يبلغن فيه سن الخمسين .

بشكل عام ، ينخفض ​​خطر الإصابة بالأورام الليفية بعد انقطاع الطمث حيث تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لديك.

الخرافة الخامسة: بمجرد إزالة الأورام الليفية لا يمكنها العودة مرة أخرى

قد تظهر أورام ليفية جديدة في الرحم بعد العلاج، لذلك إذا تم تشخيص إصابتك بأورام ليفية فستحتاجين إلى المتابعة مع طبيبك بشكل منتظم، و يمكن أن تساعد الفحوصات الروتينية واختبارات التصوير طبيبك في التحقق من وجود أورام ليفية جديدة أو متكررة.

وإذا تكررت الأورام الليفية لديك فقد تحتاجين إلى تجربة شكل مختلف من العلاج، ويمكن لطبيبك مساعدتك في اختيار أفضل طريقة لتقليص الأورام الليفية أو إزالتها.

الخرافة السادسة: إذا كنت تعانين من أورام ليفية فسوف تعانين من نزيف دم شديد وألم شديد

تعتبر الدورة الشهرية الشديدة أو المؤلمة من الأعراض الشائعة للأورام الليفية الرحمية، ولكن قد لا تعاني جميع النساء المصابات بالأورام الليفية من هذه الأعراض.

فالأورام الليفية الصغيرة لا يوجد لها أي أعراض وحتى الأورام الليفية الكبيرة لا تسبب دائمًا نزيفًا غزيرًا في الدورة الشهرية أو ألمًا في الحوض، والطريقة الوحيدة للتأكد من إصابتك بالأورام الليفية هي زيارة الطبيب لإجراء فحص شامل.

الخرافة السابعة: إذا لم يتم علاج الأورام الليفية فسوف تستمر في النمو

يمكن أن تنمو الأورام الليفية في بعض الأحيان بشكل كبير بما يكفي للتسبب في تورم البطن ولكن قد لا تكبر جميع الأورام الليفية، فثبت طبيا أنه لدى العديد من النساء أورام ليفية صغيرة لا تنمو أو تسبب أعراضًا، وقد تنمو بعض الأورام الليفية إلى حجم معين ثم تتوقف عن النمو.

الخرافة الثامنة: يجب إزالة الأورام الليفية

إذا تسببت الأورام الليفية في حدوث نزيف حاد أو ألم شديد أو مشاكل في الخصوبة ، فربما تحتاجين إلى علاج ، ولكن ليست كل الأورام الليفية تسبب هذه الأعراض وتتطلب الجراحة.

الخرافة التاسعة: يمكن أن يؤدي تناول الأدوية إلى اختفاء الأورام الليفية

تكون العلاجات غير الجراحية للورم الليفي خيارًا في بعض الأحيان، ويمكن للحبوب أو الحقن التي تحتوي على البروجسترون أن تقلل من النزيف الغزير بسبب الأورام الليفية، و قد تساعد بعض الأدوية في تقليص الأورام الليفية بمرور الوقت ، لكن إذا توقفت عن تناول الدواء ، فقد تعود الأعراض وقد تستمر الأورام الليفية في النمو.

كما تعاني بعض النساء أيضًا من آثار جانبية غير سارة من هذه الأدوية، لذلك توفر الإجراءات الجراحية الخفيفة خيارًا أفضل على المدى الطويل للعديد من المرضى.

الخرافة العاشرة: تختفي الأورام الليفية بعد انقطاع الطمث

لا تختفي الأورام الليفية دائمًا بعد انقطاع الطمث، وإذا كنت تخضع للعلاج بالهرمونات البديلة ، فقد تتسبب هذه الأدوية في ظهور أورام ليفية جديدة.

وسيحتاج بعض النساء بعد سن اليأس إلى علاج للأورام الليفية.