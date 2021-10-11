غرامة مالية وحبس حتى ٧ سنوات| ما هي العقوبات التي تنتظر شادي خلف

العقوبات التي تنتظر شادي خلف.. قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان شادي خلف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

العقوبات التي تنتظر شادي خلف

وقال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات لـ"الدستور" إن القانون وضع عقوبات للتحرش لكن تم تغليظ تلك العقوبات إذا كان الجاني له سلطة وظيفية على الضحية أو كانت الضحية خادما بالأجر عند الجاني لما تكون تلك السلطة للجاني تسهل فعل الاعتداء وتجعل المجني عليها في الموقف الأضعف وتلك الظروف المشددة تتحقق في حق شادي لأن الورشة الفنية تحقق له تلك السلطة التي تسهل أفعال التحرش.

ما هي العقوبات التي تنتظر شادي خلف

وأضاف أنه طبقا لنص المادة 268 عقوبات كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا كان عمر الضحية اقل من 18سنه يُحكم بالسجن المؤبد.



وتابع: “التحرش اللفظي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وفقا للمادتين 306 ( أ ) ، و306 ( ب ) من قانون العقوبات ، قد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش ( سواء كان لفظيا ، أو بالفعل ، أو سلوكيا ، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت) إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه”.

وبالنسبة لهتك العرض فوفقا للمادة 268 انه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنوات.

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وشادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر الكبير نبيل خلف، شارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله، فيلم الثلاثة يشتغلونها، ومن أبرز أعماله 365 يوم سعادة، الأولة في الغرام، هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة.