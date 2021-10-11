فرنسا تحظر التغليف البلاستيكي لأنواع كثيرة من الفاكهة والخضروات

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين عزمها حظر التغليف البلاستيكي لـ30 نوعا مختلفا من الفواكه والخضروات، اعتبارا من العام المقبل.



وسيجد المتسوقون الفرنسيون الخيار والبطاطس والجزر والكراث والكوسة والباذنجان والقرنبيط على الأرفف إذا ما كانت في صورتها الطبيعية وغير مجهزة. كما يشمل الحظر التفاح والكمثرى واليوسفي والبرتقال.



وتأمل الحكومة الفرنسية أن تساعد اللوائح الجديدة في تقليل النفايات البلاستيكية.

وأوضحت الوزارات المعنية بتطبيق الحظر أن ما يقدر بنحو 37% من الفاكهة والخضروات في فرنسا تباع حاليا داخل تغليف بلاستيكي دون أن تكون هناك حاجة لذلك. ومن المتوقع أن توفر القواعد أكثر من مليار قطعة من النفايات البلاستيكية أحادية الاستخدام سنويا.



وسيظل من الممكن بيع مخزون الفواكه والخضروات المتبقية في تغليف بلاستيكي خلال الأشهر الستة الأولى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ، إلا أنالخطة ستتوسع تدريجيا لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات، حتى يأتي عام 2026، الذي من المخطط أن يبدأ فيه حظر شامل على استخدام العبوات البلاستيكية للفاكهة والخضار.

أعلنت السلطات الفرنسية انتهاء مجانية عمل فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر.)، حيث ستكون قيمته 44 يورو للأشخاص غير الملقحين و22 يورو لفحص الأجسام المضادة في 15 أكتوبر الجاري في البلاد.

وقالت السلطات الفرنسية - حسبما ذكرت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية، الخميس- إنه لن يقوم الضمان الاجتماعي بدفع قيمة الاختبارات السالف ذكرها بدون وصفة طبية لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت القناة أن المتخصصين والمهنيين الصحيين يدعمون هذا الإجراء، وذلك من أجل تسريع عملية التطعيم في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن جميع البالغين غير المطعمين والتي ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا، سيتمكنوا من إجراء فحص مجاني عند تقديم وصفة طبية.

وكانت فرنسا قد سجلت - 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة بسبب الجائحة خلال 24 ساعة.

