وزيرة الهجرة: البحث العلمي مهم لدعم مصادر التحويلات المالية للمصريين بالخارج

عقدت ورشة العمل الثالثة والأخيرة ضمن فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، بعنوان "دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات".

حضر الورشة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، و لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وأدارت الورشة الدكتورة حنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الورشة أعضاء من مجلس النواب المصري، وأعضاء من مؤسسة "حياة كريمة"، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وعدد من المصريين بالخارج وممثلون من منظمات دولية.

وقالت وزيرة الهجرة، إن من بين الخدمات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية هي الشباك الواحد بهدف التسهيل على المصريين بالخارج وتم تفعيله في عدد من الجهات الحكومية.

وأضافت أن من بين أدوار وزارة الهجرة التعامل مع كافة استفسارات ومقترحات المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وهذه رسالة لكافة المواطنين أن هناك تنسيقًا مستمرًا ومتابعة للتعامل مع ما يرد لوزارة الهجرة بشكل فوري.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أهمية البحث العلمي لدعم مصادر التحويلات المالية للمصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد المصري.

وحول الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، في مجال الإسكان، قالت الوزيرة:"قطعنا شوطًا كبيرًا مع وصولنا المرحلة الثانية في آخر خمس سنوات، كما نحتاج لتسليط الضوء على أنواع أخرى من الاستثمار بخلاف الاستثمار العقاري".