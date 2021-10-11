وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: نستهدف زيادة تصنيع مستزمات الإنتاج المحلي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المستهدف زيادة حجم الصناعات المغذية للسيارات ومستلزمات الإنتاج المحلي ضمن خطة تطوير الشركات.

وأضاف "توفيق"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على زيادة حجم إنتاج الصناعات المغذية في إطار العمل على زيادة المكون المحلي في الصناعات، وجارٍ العمل على إنشاء مصنع إطارات، بالإضافة إلى مصنع جنوط؛ للعمل على زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات.

وأشار إلى أن مصانع قطاع الأعمال العام تعمل على توفير الخامات اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أنه يتم تصنيع الألومنيوم والبيلت والنحاس والزجاج وخلافه من المواد الخام التي تدخل في أكثر من عملية تصنيعية.

يذكرأنه خلال شهر مايو الماضي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية".

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.

واطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمدن الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك المجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.