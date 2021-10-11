رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء: خطورة «النودلز» في التوابل

أكد الدكتور مدحت بيومي رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء بقها بمحافظة القليوبية إن النودلز ليست خطيرة، ولكن خطورتها تكمن في التوابل والتي تسبب أمراضًا للمخ.

وأضاف: “على الرغم من كل ذلك إلا أنها من أكثر الأطعمة الخطيرة جدًا على صحة الانسان والتي تم التحذير من تناولها من أكثر من طبيب”.

أكد الدكتور خالد شعبان نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء أن هناك اهتمام خاص من المركز لجميع السلع الغذائية وذلك من خلال إجراء نحو 500 تحليل وذلك للتأكد من خلوها من المبيدات والمواد السامة .

وقال شعبان إن مركز تطوير وسلامة الغذاء هو الذراع الأساسي لضمان سلامة الغذاء وهو أحد قطاعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توفر ما يزيد عن 4 ملايين طن سنويا من الأغذية للمواطنين عبر البطاقات التموينية .

وأضاف شعبان أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يحتوي على أحدث المعامل داخل المركز و التي تقوم بتحليل العينات بالإضافة إلي احتوائها على قطاع الأنشطة التدريبية المدعومة بأحدث النظم ووسائل الإتصال الفعال فضلا عن تحديث وحدات التجارب الصناعية داخل المركز .

وأشار بيومي إلي أن المعامل الموجودة داخل المركز تضم الإختبارات الكيميائية و الاختبارات البيولوجية و اختبارات المعادن والمياه والمواد البلاستيكية و تقدير متبقيات المبيدات والهرمونات و بقايا العقاقير الطبية والمضافات الغذائية والأحماض العضوية والسموم الفطرية و كشف غش الزيوت والدهون و تقدير المحليات الصناعية .