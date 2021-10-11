فتح فصل لمكافحة آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة للثانوية الزراعية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح فصل في تخصص مكافحه آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة للثانوية الزراعية، كأول فصل متخصص من نوعه فى هذا المجال على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ مطروح أن ذلك جاء تلبية لمطالب المزارعين وأهالي مدينة سيوه، والاهتمام بزراعة النخيل والزيتون كثروة زراعية واقتصادية يجب الحفاظ عليها ،ووفقا للبرتوكول الموقع بين مديرتي التربية والتعليم والزراعة بمطروح فى إطار ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل وخدمة المجتمعات المحلية .

- إلحاق 40 طالبا بالفصل



وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم إلحاق 40 طالبا بالفصل، مع دراسة منهج زراعة نخيل التمور العام الدراسى الحالي لتدريب وتعريف الطلاب بكيفية الزراعة، ونمو النبات، و وضع المناهج المتخصصة فى مكافحة آفات النخيل والزيتون.

وأكد المحافظ على أن يكون التخصص في تدريس هذه المناهج المتخصصة من العام الدراسي المقبل 2022 - 2023 ، وتدريسها من خلال مدرسيين متخصصين بالتعاون مع مديرية الزراعة والادارة الزراعية بسيوة فى التدريبات العملية.

وكان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأحد، مدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات بمنطقة الخروبة وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء ودخولها الخدمة العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك بحضور وكيل تعليم مطروح ومدير عام هيئة الابنية التعليمية بمطروح والحاج جمال حماد وعددا من أهالي المنطقة والأجهزة التنفيذية والشعبية.



وبالأغاني الوطنية استقبل فريق كورال مديرية التعليم والتعليم محافظ مطروح في المدرسة الجديدة، وذلك بقيادة ايناس رمزي موجه التربية الموسيقية، و قامت إدارة المدرسة باهداء محافظ مطروح كتاب الله.