الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

أمن المنيا ينجح في العثور على الطالبات الثلاث المتغيبات في قرية هور

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في العثور على الطالبات الثلاث المتغيبات بقرية هور بمركز ملوي جنوب المحافظة، وسط فرحة كبيرة من أهالي الفتيات وأسرهن، دون معرفة أسباب اختفائهن فجأة حتى الآن، و تجري النيابة العامة بمركز ملوي حاليا تحقيقات معهن لمعرفة أسباب تغيبهن لمدة 24 ساعة تقريبا.

و كان أولياء أمور 3 طالبات في المرحلة الإعدادية، من قرية هور التابعة لمركز ملوي تقدموا بلاغات لمركز شرطة ملوي بتغيبهن في ظروف غامضة.

وقال الأهالي أن الطالبات الثلاث في المرحلة الإعدادية، وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي ظهر السبت الماضي ولم يعدن حتي الآن، وأنهن اختفين في ظروف غامضة، وانتشر مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة، يتضمن أخر ظهور للطالبات الثلاثة أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور في وضح النهار ويتوجهن لحضور درس خصوصي، كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة من ظهرهن يسيرن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار ويحملن علي ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن ويرتدين كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة علي العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل وأظهر الفيديو وجوه الطالبات الثلاثة.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي قرية هور والقري المجاورة بعد انتشار الواقعة، خوفا من تعرض الثلاث طالبات المتغيبات للخطف، فيما انتشرت مناشدات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطالب الأهالي بالمساعدة في البحث والعثور على المتغيبات.

أمن المنيا العثور علي الطالبات الثلاث المتغيبات قرية هور مركز ملوي جنوب المحافظة تحقيقات النيابة العامة

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وائل لطفي

منير

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