ضبط أسلحة بيضاء بحوزة شخصين بالجمالية والدرب الأحمر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء بحوزة شخصين بالجمالية والدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام صاحب محل معادن، كائن بدائرة القسم، بحيازة أسلحة بيضاء داخل المحل عمله بقصد الإتجار، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 17 عكاز بداخل كل منها سلاح أبيض "سيف".

بمواجهته اعترف بشرائها من إحدى الورش الخاصة بصناعة المعادن - كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حيث تم ضبط مالك الورشة وعثر بداخلها على 66 قطعة سلاح أبيض "سيف، خنجر"- 26 جراب على شكل عكاز "مُعد للتصنيع").

بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته داخل الورشة محل عمله بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية