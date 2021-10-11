الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طالبة في الطريق العام

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد كمال الدين حجازي، بالسجن المشدد 3 سنوات، لعاطل متهم بهتك عرض طالبة في شارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وتبين من قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة،قيام المتهم «طاهر.ع» 29 سنة، بهتك عرض المجني عليها «نرمين. ع» 27 سنة، بالقوة، بأن استدرجها إلى مكان خالٍ من الأشخاص واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها ولامس أماكن عوراتها ومواضع عفتها بيديه.

وقالت المجني عليها إنه حال سيرها بالطريق العام تقابلت مع المتهم وبسؤاله عن مكان تواجد إحدى وسائل النقل فأرشدها للصعود إلى كوبري المشاة، فتتبعها وما إن دلفا حتى قام بهتك عرضها بأن قام بالإمساك بها من الخلف وملامسة أماكن عفتها وحال مقاومتها له سقطت أرضَا وأحدث ما بها من إصابات مستكملا فعله الإجرامي، وعقب ذلك سرق هاتفها ولاذ بالفرار.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4710 لسنة 2021 جنايات الأزبكية، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة .

 

قسم شرطة هتك عرض المشدد 3 سنوات جنايات شمال القاهرة جنايات القاهرة الطريق العام يلا قسم شرطة الازبكية تحرير محضر نيابة شمال القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد»

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

بعد إحالته للمحكمة من هو الفنان شادي خلف المتهم بالتحرش؟

«المشاط» ترأس جولة المشاورات لإعداد استراتيجية التعاون مع البنك الأوروبي

اليوم.. بدء الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد والبنك الدوليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: تجريف الاحتلال للمقبرة اليوسفية انتهاك لحرمة الموتى

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغمًا عنه

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا