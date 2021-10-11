المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طالبة في الطريق العام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد كمال الدين حجازي، بالسجن المشدد 3 سنوات، لعاطل متهم بهتك عرض طالبة في شارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وتبين من قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة،قيام المتهم «طاهر.ع» 29 سنة، بهتك عرض المجني عليها «نرمين. ع» 27 سنة، بالقوة، بأن استدرجها إلى مكان خالٍ من الأشخاص واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها ولامس أماكن عوراتها ومواضع عفتها بيديه.

وقالت المجني عليها إنه حال سيرها بالطريق العام تقابلت مع المتهم وبسؤاله عن مكان تواجد إحدى وسائل النقل فأرشدها للصعود إلى كوبري المشاة، فتتبعها وما إن دلفا حتى قام بهتك عرضها بأن قام بالإمساك بها من الخلف وملامسة أماكن عفتها وحال مقاومتها له سقطت أرضَا وأحدث ما بها من إصابات مستكملا فعله الإجرامي، وعقب ذلك سرق هاتفها ولاذ بالفرار.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4710 لسنة 2021 جنايات الأزبكية، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة .