الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طهران: نشك فى صدق نوايا الأمريكيين بشأن العودة للاتفاق النووى

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "غير جادة" بالعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "طهران تشك في صدقية نوايا الأمريكيين".

 

وفي تصريح لقناة CNBC بشأن استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، قال عبد اللهيان: "نحن نراجع الآن جولات المفاوضات السابقة خاصة المفاوضات الأخيرة في فيينا".

 

وأضاف: "نحن نعتبر المفاوضات أداة مهمة للدبلوماسية وقرارنا هو العودة للمفاوضات، وحاليا ندرس نتائج مفاوضات فيينا بصورة مكثفة، وأعتقد أننا سنعود للمفاوضات قريبا".

 

وتابع أن "إحدى مزايا الحكومة الجديدة في إيران هي أنها عملانية والنتائج الملموسة مهمة بالنسبة لنا، خصوصا النتائج التي تضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني، وهذا الأمر يتعلق بنوايا وإرادة وسلوك الأطراف الأخرى".

 

وأردف قائلا: "واشنطن عجزت في نقل هذا الشعور للجانب الإيراني، وهو هل أن هناك نوايا جادة للعودة للاتفاق النووي من جانب أمريكا والغرب؟. وإن عادوا للاتفاق النووي هل يعتزمون العودة إلى التزاماتهم؟".


وتابع: "نحن الآن نشهد سلوكا متناقضا من قبل الإدارة الأمريكية إذ يقولون إنهم جاهزون للمفاوضات الثنائية وإنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم، إلا أنهم لم يظهروا أي خطوة عملانية تثبت صدقية نواياهم للحكومة الإيرانية، والأسوأ من ذلك أنهم فرضوا إجراءات حظر جديدة".

 

وأشار إلى أن "بايدن ينتقد أداء سلفه دونالد ترامب، لكنه في الوقت ذاته يتأبط ملفا ضخما صنعه ترامب لإيران".

 

وتسائل: "إذا كان بايدن يسعى للتفاوض حقا فما معنى الحظر الجديد؟"، مضيفا: "هذه رسالة سلبية موجهة للحكومة الإيرانية الجديدة".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية  تسجيل 216 حالة وفاة و10497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و662 ألف حالة.
 

 وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج  الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 121779 حالة وفاة.
 

 وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و153 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
 

 وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

نووي عوده طهران الأمريكي أمريكي نوايا الأمريكيين اتفاق لاتفاق النووي النووي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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