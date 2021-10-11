دراسة: 91% من فتيات الأردن لا يثقن بصفحات السياسيين على الإنترنت

أظهرت دراسة أجرتها منظمة "بلان انترناشونال" أن 90% من الفتيات الأردنيات يتابعن الإنترنت، فيما أكدت 9% منهن فقط ثقتهن بالسياسيين كمصدر للمعلومات على الشبكة.

وكشفت نتائج الدراسة التي أجرتها المنظمة مؤخرًا تحت عنوان "فجوة الحقيقة"، وشملت دولًا عدة الى جانب الأردن، أن "نسبة اهتمام المستطلعة آراؤهن بالتغير المناخي وأوضاع الطقس يبلغ 40%، وبآخر الأخبار والمستجدات 34%، في حين تذيلت قضايا المساواة بين الجنسين والعنف الأسري والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية القائمة".

وبينت النتائج التي شملت استطلاع آراء 1000 فتاة، أن "نحو 90% من العينة المستطلعة يتابعن الإنترنت، فيما قالت 42% منهن أن الإنترنت ساعدهن في الوصول إلى فرص تعليمية، في حين ساهمت معلومات الشبكة في تغيير مواقف وآراء 41% منهن، و33% استفدن من معلومات صحية".

وقالت 17% منهن أن "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ساعدهن على إيجاد فرص عمل، وبالنسبة ذاتها ساعدتهن الشبكة في اختيار مرشحين للتصويت لهم، كما ساهمت في تغيير القناعات السياسية لدى 13% منهن".

وقالت 31% منهن إنهن "تمكن من التعرف على أشخاص يحملون أفكارهن نفسها".

وفي وقت سابق ، أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن أحرّ التعازي بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بولاية قندوز الأفغانية، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لجميع أشكال الإرهاب، واستهداف دور العبادة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقال متحدث الوزارة نيد برايس- في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم على المصلين خلال صلاة الجمعة في قندوز، الذي خلف مئات القتلى والجرحى".

وأعرب برايس عن تعازيه لأسر القتلى، مؤكدًا أن الشعب الأفغاني يستحق مستقبلًا خاليًا من الإرهاب.

جدير بالذكر، أعلن نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، عن مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.