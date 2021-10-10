الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار دخول منطقة الأهرامات وعروض الصوت والضوء

زيارة الاهرامات
زيارة الاهرامات

أسعار دخول منطقة الأهرامات وعروض الصوت والضوء.. يحرص السياح على زيارة الأهرامات التى مازال العالم يبحث حتى الآن عن أسرار بنائها في ظل عدم توافر أي آلات مساعدة كما تتوافر لدينا فى العصر الحديث.

أسعار دخول منطقة الأهرامات وعروض الصوت والضوء

 تبلغ تكلفة تذكرة زيارة الأهرمات 30 جنيها، بينما يدفع الطالب 10 جنيهات في حين يدفع الأجنبي 200 جنيه، أما الطالب الأجنبي فيدفع 100 جنيه، أما تذكرة زيارة الهرم الأكبر، خوفو، فتبلغ 80 جنيها، أما الطالب 40 جنيها، فى حين أن الأجنبي يدفع 400 جنيه للتذكرة، بينما يدفع الطالب الأجنبي 200، ولزيارة هرم خفرع، 20 جنيها، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبي 100 جنيه، بينما يدفع الطالب الأجنبي 50 جنيها، أما هرم منكاورع فتبلغ تذكرة زيارته 20 جنيها، بينما تبلغ تذكرة زيارة للطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبي 100 جنيه للتذكرة، بينما يدفع الطالب الأجنبي 50 جنيها.

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عروض الصوت والضوء بالاهرامات 

يعتبر عرض الصوت والضوء من اكثر العروض والرحلات الاختيارية التى تجذب إليها السائحين لمتابعة تاريخ الحضارة  الفرعونية والاستمتاع بصوت التاريح وقصص الفراعنة وتقام العروض باللغة العربية وغيرها من اللغات الاجنبية وتوفر سماعات للحاضرين للترجمة ،ويقام العرض الأول بالهرم باللغة الأكثر تواجدًا بين الحاضرين فى تمام الساعة السابعة مساءً، أما العرض الثاني، فيقام فى الساعة ال8 مساءً، وتصل سعر تذاكر العروض اللغة العربية، الى  التذكرة العادية بـ 80 جنيهًا للمصريين والأشقاء العرب، أما التذاكر الـ vip فتصل إلى 100 جنيه.

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