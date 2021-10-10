نواب التنسيقية ينجحون في حل أزمة تكليف الصيادلة

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ في حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم تكليف باقي دفعة ٢٠١٩.

وتقدم محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير الصحة، كما تقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة.

وأكد نواب التنسيقية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فاجئت خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ بعد انتظار دام ٣ سنوات بإعلان تكليف جزء لا يتعدى ٣٠٪؜ منهم وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ ١٩٧٤.

وانتقد النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقًا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلًا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينيكال وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كل هذه الأمور تؤدي إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التي تسعى لاحتواء الموقف، وتمت إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتي الصحة بالمجلسين قبل أن تحل الأزمة اليوم بقرار من وزارة الصحة.

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