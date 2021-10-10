التحفظ على كاميرات المراقبة فى الموقف وخط سير ميكروباص الساحل

تباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن هوية ركاب ميكروباص كوبري الساحل الذي اخترق السور الحديدي وسقط في مياه النيل.

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في الموقف وخط سير الميكروباص والاستماع إلى شهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص بدقة ومدى التزام السائق بالحمولة المقررة.

واستعانت شرطة المسطحات المائية بفرق ضخمة لتكثيف عمليات البحث حول سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

ويشارك الآن 15 غطاسا من رجال الضفادع البشرية، كما تم الاستعانة بـ١٠ لانشات للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة وانتشال الضحايا.

وسقطت سيارة ميكروباص تقل عددا من الركاب في نهر النيل أعلى كوبرى الساحل بمنطقة إمبابة.

وتلقت إدارة مرور الجيزة إخطارا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبرى الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.