الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومي المرأة» بالبحيرة يطلق حملة «صانعة السلام»

حملة «صانعة السلام»
حملة «صانعة السلام»

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة حملة طرق الأبواب بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» في الفترة من ١٠ حتى ١٢ أكتوبر بجميع أنحاء مدن وقرى المحافظة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وصرحت زكية رشاد مقررة الفرع بأن الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى بالتركيز على القرى ذات الأولوية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن، والعمل على ازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

واستهدفت الحملة ١٩٤٢٠ فردًا بإجمالي ٢٨٠٠ زيارة (٩٢١٥ سيدة -٣٧٨٥ رجلًا - ٦٤٢٠ طفلًا) وتم تلقي ٥ شكاوى و٧ استفسارات شفوية، وتقديم أنشطة فنية لـ٣٠٠ فرد و١٥٠ سيدة و٥٠ رجلًا و١٠٠ طفل.

على عقد كريم لتر محافظ مبادرة

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