الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تفشل اختبارات كورونا في اكتشاف الفيروس؟.. حالات جديدة تثير القلق البريطاني

اختبارات كورونا
اختبارات كورونا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه يجب على الأشخاص عزل أنفسهم إذا كانت لديهم أعراض فيروس كورونا حتى لو كانت لديهم نتيجة اختبار PCR سلبية، وفقًا لمسئول صحة عامة إقليمي، بعد عدد من الحالات التي أثبتت فيها إصابة الأشخاص باستخدام اختبارات التدفق الجانبي.
وتابعت أنه تم الإبلاغ عن حالات قليلة من قبل أشخاص في جنوب غرب إنجلترا خلال الأسبوع الماضي، حيث قال أحد مسئولي الصحة العامة إنهم كانوا على دراية بـ "عدد كبير" من نتائج الاختبارات غير المتسقة مع الاعراض.
وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، التي حلت محل الصحة العامة في إنجلترا في بداية أكتوبر إنها لا تعتقد أن هناك مشاكل في أي مجموعات اختبار وأضافت أنه لا يوجد دليل على متغير جديد.
وأوضحت الصحيفة أن روزي ابنة الدكتورة زوي برايس كانت واحدة من الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت لديها نتائج اختبار التدفق الجانبي إيجابية، ولكن بعد ذلك حصلت على اختبارين سلبيين لـ PCR.
وأمضت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا يومًا في المستشفى بعد إصابتها بالجفاف نتيجة المرض.
وقال برايس، وهو طبيب متخصص في قسم الطوارئ والحوادث من باث: “أصيبت ابنتي بالفيروس يوم الثلاثاء وأصيبت بالتقيؤ، واجريت لها التحاليل التي ثبتت انها لا تعاني من الفيروس ولكنها فقدت حاسة الشم ، وهو عرض كلاسيكي من أعراض الفيروس، والغريب ان المسحة كانت سلبية، وكذلك اصدقائها المخالطين لها انتقلت لهم نفس الاعراض بتحاليل سلبية”.
وأضاف: "لقد كنت مرتبكًا للغاية ، لم أصدق نتائج الاختبارات تفاعل لأنها ظهرت عليها الأعراض سريريًا ، كانت مصابة بكورونا، لذلك واصلت افتراض أنها مصابة بالفيروس".
وتابع: "سيكون هذا هو قلقي بالنسبة للآخرين ، أنه سيتم طمأنتهم بشكل خاطئ ، على الرغم من وجود الفيروس."
وقالت طبيبة عامة من جنوب جلوسيسترشاير لبي بي سي إنها شاهدت مرضى في مواقف مماثلة.

اختبارات كورونا فيروس مرضى اعراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

حبس 3 متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات كورونا في المنيا

«الميكروباص اختفى».. قوات الإنقاذ النهري تبحث عن «ضحايا حادث كوبري الساحل»

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

«ساعتين ع الكرسى ده».. «الدستور» تكشف تفاصيل إصابة خالد الصاوى

أقوال المتهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلنى» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري