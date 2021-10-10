هل تفشل اختبارات كورونا في اكتشاف الفيروس؟.. حالات جديدة تثير القلق البريطاني

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه يجب على الأشخاص عزل أنفسهم إذا كانت لديهم أعراض فيروس كورونا حتى لو كانت لديهم نتيجة اختبار PCR سلبية، وفقًا لمسئول صحة عامة إقليمي، بعد عدد من الحالات التي أثبتت فيها إصابة الأشخاص باستخدام اختبارات التدفق الجانبي.

وتابعت أنه تم الإبلاغ عن حالات قليلة من قبل أشخاص في جنوب غرب إنجلترا خلال الأسبوع الماضي، حيث قال أحد مسئولي الصحة العامة إنهم كانوا على دراية بـ "عدد كبير" من نتائج الاختبارات غير المتسقة مع الاعراض.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، التي حلت محل الصحة العامة في إنجلترا في بداية أكتوبر إنها لا تعتقد أن هناك مشاكل في أي مجموعات اختبار وأضافت أنه لا يوجد دليل على متغير جديد.

وأوضحت الصحيفة أن روزي ابنة الدكتورة زوي برايس كانت واحدة من الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت لديها نتائج اختبار التدفق الجانبي إيجابية، ولكن بعد ذلك حصلت على اختبارين سلبيين لـ PCR.

وأمضت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا يومًا في المستشفى بعد إصابتها بالجفاف نتيجة المرض.

وقال برايس، وهو طبيب متخصص في قسم الطوارئ والحوادث من باث: “أصيبت ابنتي بالفيروس يوم الثلاثاء وأصيبت بالتقيؤ، واجريت لها التحاليل التي ثبتت انها لا تعاني من الفيروس ولكنها فقدت حاسة الشم ، وهو عرض كلاسيكي من أعراض الفيروس، والغريب ان المسحة كانت سلبية، وكذلك اصدقائها المخالطين لها انتقلت لهم نفس الاعراض بتحاليل سلبية”.

وأضاف: "لقد كنت مرتبكًا للغاية ، لم أصدق نتائج الاختبارات تفاعل لأنها ظهرت عليها الأعراض سريريًا ، كانت مصابة بكورونا، لذلك واصلت افتراض أنها مصابة بالفيروس".

وتابع: "سيكون هذا هو قلقي بالنسبة للآخرين ، أنه سيتم طمأنتهم بشكل خاطئ ، على الرغم من وجود الفيروس."

وقالت طبيبة عامة من جنوب جلوسيسترشاير لبي بي سي إنها شاهدت مرضى في مواقف مماثلة.