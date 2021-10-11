الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تشقق اللسان.. الأسباب والعلاج

تشقق اللسان
تشقق اللسان

يُعتبر تشقق اللسان من المشكلات المزعجة لدى الكثيرين، ففي السطور التالية أوضح الأطباء بموقع "healthy builderz" الطبي، الأسباب والعلاجات الفعالة لأكثر المشكلات بين مرضى السمنة.

 

يمكن لأي شخص أن يعاني من تشقق اللسان، فلا يهم إذا كنت ذكرًا أو أنثى ، أو صغيرًا أو كبيرًا في السن، ومع ذلك، فإن بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بتشقق اللسان، فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتشقق اللسان:

 

الضغط العصبي:
إذا كنت تعاني من مستويات عالية من التوتر في معظم الأوقات، فأنت عرضة للإصابة بتشققات اللسان، حيث يعتبر تشقق اللسان أحد الأعراض لمرض ما.

 

تدخين السجائر:
هناك العديد من المشاكل الصحية المختلفة التي يمكن أن تحدث بسبب التدخين، وبعضها يمكن أن يؤثر على تجويف الفم، فإذا كنت مدخنًا، فمن المحتمل جدًا أن يكون لديك لسان متشقق.

 

شرب الكحول:
يعتبر شرب الكحول من الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بتشقق اللسان، لذا ينصح الخبراء بضرورة الامتناع عن شرب الكحول.

 

ارتجاع المريء:
يُعتبر ارتجاع المريء من الأسباب التي تساهم في زيادة فرص الإصابة بتشقق اللسان، كما أن ارتجاع المريء من المشكلات الصحية التي قد تخبرك بالكثير من المشكلات الخاصة بالجهاز الهضمي.

 

عدم تحمل الطعام أو الحساسية:
إذا كان لسانك متشققًا بعد تناول أطعمة معينة، فهناك احتمال أن تكون لديك حساسية تجاه هذه الأطعمة أو بعض المركبات الموجودة فيها، لذا عليك مشاورة الطبيب على الفور عند الشعور بذلك.

 

النقص الغذائي:
وفقًا للأطباء، من الممكن أن يتطور اللسان المتشقق إذا كان الشخص يعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية ، مثل الحديد وفيتامين ب 12.

 

فيما يلي بعض العلاجات للسان المتشقق:

الحد من التوتر، فبذل قصارى جهدك لتجنب أكبر قدر ممكن من الضغوطات ، وانخرط أيضًا في الأنشطة أو الهوايات التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات التوتر لديك.

 

كما أن الإقلاع عن تدخين السجائر والإفراط في تناول الكحوليات، من الأمور الضرورية، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء والاهتمام يتناول الأغذية الصحية.

مرضى السمنة التدخين العناصر الغذائية فيتامين ب 12 تشقق الاللسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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