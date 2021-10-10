الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: الانتهاء من تطعيم العاملين بمنظومة التعليم بلقاح كورونا خلال أيام

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

كشفت مصادر بوزارة الصحة عن مواصلة تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم، بالتزامن مع بدء العام الدراسى، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تطعيم العاملين بالمنظومة خلال أيام.

وأشارت المصادر، لـ"الدستور"، إلى أن وزارة الصحة ناشدت أولياء الأمور وأسر الطلبة فى المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة والفنية بسرعة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لأخذ اللقاح لحماية الطلبة وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وأكدت المصادر أنه تمت زيادة عدد مراكز اللقاح إلى أكثر من 1100 مركز على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح  كورونا على مستوى الجمهورية، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت وزارة الصح أن لقاحات فيروس كورونا المتوافرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة تطعيم العاملين العام الدراسي أولياء الأمور لقاح فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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