إفريقيا تسجل 8 ملايين و390 ألف إصابة و214 ألف وفاة بكورونا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، عن أن دول القارة سجلت 8 ملايين و390 ألف إصابة و214 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و733 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7% من سكان القارة.

وأكدت المراكز الإفريقية تقديم 4,4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا تم توزيعها على 26 دولة عضو عبر الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات، وسط ترقب المزيد من اللقاحات في خطوة لتلقيح 60% من السكان.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.