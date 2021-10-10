المشدد 10 سنوات لعاطل اعتدى على طفل فى طوخ

عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة الاعتداء على طفل تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "محمد ع م"، عاطل، في 29 أبريل من العام الجاري، بدائرة مركز شرطة طوخ، اعتدى على الطفل "أحمد ف أ"، وكان ذلك بالقوة وتحت تهديد السلاح "مطواة قرن غزال"، بأن أشهر السلاح في وجه المجني عليه مهددا إياه بالإيذاء حال عدم الانصياع له.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك أحرز سلاحا أبيض دون ترخيص "مطواة قرن غزال" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.