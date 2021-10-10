الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن أسفرت عن مقتل 6 وإصابة 7

معمر الإرياني
معمر الإرياني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن العملية الإرهابية التي استهدفت اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية تهدف لخلط الأوراق.

وأدان الإرياني بأشد العبارات العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس ومعالي وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهم في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي.

وأوضح مسئول يمني أن العملية الإرهابية أسفرت عن استشهاد 6 وإصابة 7 آخرين من مرافقي المسئولين والمواطنين.

واعتبر الوزير اليمني الجريمة أنها تهدف لخلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، حيث تزامنت مع تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظات مأرب وشبوة.

 وأشار إلى ضرورة المضي في استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الارهاب وتنظيماته.

وظهر اليوم الأحد تعرض موكب محافظ عدن، أحمد لملس، رفقة وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة الشرعية سالم السقطري، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة، لدى مروره في منطقة حجيف، الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي.

داعش الاعلام الإرهاب اليمن عدن مواجهة الإرهاب تعز

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