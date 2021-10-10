مقاطع مصورة لتجمهرات وانتزاع لافتة معدنية بالقوة في أحراز «أحداث المنصة»

استعرضت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، فض الأحراز الخاصة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة" المُتهم فيها القياديان الإخوانيان محمد بديع ومحمود عزت وآخرين.

وظهر في الأحراز استعراض محتوى مجموعة من المظاريف التي تحتوي على المقذوفات المُستخرجة من أجساد المُصابين في الأحداث، فضلاً عن الأسطوانات المُدمجة التي تُوثق الأحداث.

وبدأت المحكمة عرض الأحراز باستعراض محتوى اسطوانة مدمجة اشتملت على 5 مقاطع فيديو مُسجلة بدون صوت، أثبتت المحكمة أنها تبدو منقولة من كاميرات المراقبة، وظهر خلال المقاطع تجمع عدد من الأشخاص بأحد الميادين.

وظهر في جزء من العرض محاولة لانتزاع لافتة معدنية ضخمة مُثبتة على الرصيف، واستخدم المُتجمهرون سيارة نقل ركاب كبير (أتوبيس) لمُساعدتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتضم القضية كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، و72 آخرين.