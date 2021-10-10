محافظ السويس يفتتح مدرسة الشهيد نقيب شرطة أحمد حافظ شوشة الابتدائية

في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي 48 على انتصارات شعب السويس في أكتوبر 1973 افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم مدرسة الشهيد نقيب شرطة أحمد حافظ شوشة الابتدائية بحي السويس بعد أعمال الإحلال والتجديد للمدرسة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب الدين سراج السكرتير العام المساعد، كما حضر اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس وعددا من القيادات الامنية.

كما قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه القيادات التنفيذية والتعليمية بافتتاح مدرسة الحرية الجديدة للتعليم الأساسي بمدينة الحرية الجديدة بحي عتاقة.

حضر الافتتاحات كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة وفاتن عبد الغني رئيبس حي السويس والنائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ والد الشهيد نقيب أحمد حافظ شوشة والنائب سيد الكرماوي والنائب جمال عبيد عضوا مجلس النواب ومحمود الفولي مديرعام مديرية التربية والتعليم و الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة وعلاء الحراني مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالسويس والقيادات التنفيذية والتعليمية.

وخلال الزيارة قدم المحافظ التهنئة لهيئة التدريس والطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد مؤكدا علي بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية والمضي بخطى واسعة لإعلان محافظة السويس خالية من الأمية ، مؤكدا ان المحافظة تسعي لانشاء وتطوير المزيد من المدارس للمراحل التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة في الفصول وتقديم خدمة تعليمية وتربوية علي أعلي قدر من الكفاءة .

كما أكد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتواجد المستمر للزائرة الصحية وتخصيص غرف عزل للتعامل مع اي حالات اشتباه والتأكيد على المعلمين والتلاميذ بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ علي النظافة الشخصية.

الجدير بالذكر أن مدرسة الشهيد نقيب أحمد حافظ شوشة مقامة علي مساحة 3176 م مربع تشمل 2 مبني رئيسي و10 فصول رياض اطفال و30 فصل أبتدائي وغرفتي للعزل تم رفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة 8 مليون و500 ألف جنيه.

كما وصلت تكلفة إنشاء مدرسة الحرية الجديدة 7 ملايين جنيه بعدد 22 فصل تشمل 12 فصلا للمرحلة الابتدائي وفصلين للاعدادي وقاعتين لرياض الاطفال.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ الفصول ودورات المياه وغرف العزل وغرفة الزائرة الصحية وفصول رياض الأطفال.

وفي نهاية الجولة توجه المحافظ لمدينتي اليسر وأحد لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الانارة العامة والصرف الصحي ومداخل المدينتين لتحسين الحياة المعيشية للسكان بهذه المناطق.

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

افتتاح مدرسة الشهيد أحمد شوشة

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