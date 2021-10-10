الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية لقانة مركز شبراخيت

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 750م ۲ الواقعة بحوض السنطة ثانی - بزمام جمعية أبو يحيى الزراعية - قرية لقانة - مركز شبراخيت - تبرع أحد المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019 م .

وأكد محافظ البحيرة أنه سيتم التنفيذ طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بشبراخيت ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضى مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدي بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 9376 م٢ عبارة عن: تنفيذ عدد 26 قرار إزالة بمساحة 6180 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرية النجيلة والبريجات بكوم حمادة، وإزالة عدد 18 حالة تعدي على مساحة 1538 م٢ ولاية هندسة الصرف على مصرف صرف اللوية بنطاق قرى "الحسينية والسعيدية"التابعة لقرية فيشا بالمحمودية.

كما تم إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 1200 م بجمعية بزاويه صقر بأبو المطامير،و إزالة 6 حالات تعدي على المجاري المائية بمساحة 358 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بعبارة عن أكشاك خشبية وكافيتريا بسقف صاج وماكينات رى وخراطيم إزالة حالة تعدى بمساحة ١٠٠م بدمنهور.