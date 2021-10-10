تجديد حبس ضابط تعدى على محامٍ داخل قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المنتزه بالإسكندرية تجديد حبس ضابط بقسم شرطة أول المنتزه 15 يوما للمرة الرابعة، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على محامٍ داخل قسم الشرطة وإصابته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى، حيث اطلعت على التقرير الطبي، وتم سؤال المحامي بعد تحسن حالته الصحية، ثم انتقلت عقب ذلك إلى ديوان القسم، واطلعت على دفاتر الحضور، وطلبت طاقم العمل الليلي "النوبتجية"، "ضباط وأمناء وأفراد"، لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.

وكانت النيابة قد بدأت التحقيق في واقعة الاعتداء التي شهدها قسم شرطة أول المنتزه، وأسفرت عن إصابة محامٍ يدعى "إسلام.إ.ال"، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إذ استمعت داخل سراياها لشقيقة المحامي المصاب.

وكان مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، قد أصدر بيانًا أعلن فيه التعدي على أحد أعضاء النقابة "محامٍ"، بواسطة ضابط، وإصابته أثناء تحريره محضرا، رفقة شقيقته، داخل ديوان قسم شرطة أول المنتزه.

وجاء بنص البيان: "إنه فور إبلاغ النقابة بالتعدي على محامٍ، ونقله إلى أحدى المستشفيات، لإسعافه، تم التواصل بين نقيب المحامين في الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية، والذي رفع بدوره واقعة الاعتداء إلى وزير الداخلية".

وأضاف بيان النقابة الفرعية أن الوزير أمر بوقف الضابط المتهم ونائب مأمور القسم، مع تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى محافظة الإسكندرية، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

واختتم مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية بيانه بإعلان أن حالة المحامي أصبحت مستقرة، وتم سماع أقواله داخل المستشفى، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات.