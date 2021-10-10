الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: المستشفى الجامعي الجديد صرح عملاق لكل أبناء الدلتا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا حجر أساس المستشفى الجامعي التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى ٩٠٠٩٠٠، بحضور فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الدكتور محمد أيمن عاشور نائباً عن وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ونجوم المجتمع. 
وفي كلمته، رحب الدكتور طارق رحمي بضيوف المحافظة ، مشيراً إلى أن المستشفى الجامعي التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى يأتي في إطار الجهود المستمرة لجامعة طنطا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال منظومة طبية علاجية متكاملة تهدف لدعم وبناء الإنسان المصري وانطلاقاً نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع. 

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طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي 


وأكد محافظ الغربية على أن هذا الصرح العملاق سيقدم خدماته الطبية ليس لأهل المحافظة فقط ولكن لكل أبناء الدلتا، مثمناً جهود الدولة واهتمامها بصحة الإنسان حتى يكون قادراً على العطاء والمشاركة في معركة التنمية والبناء، حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من الخطوات تمثلت في (البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل، إنشاء العديد من المستشفيات الحديثة، تدريب الأطقم الطبية، إطلاق العديد من المبادرات الصحية وتقديم الخدمات الطبية المميزة لكافة فئات المجتمع من الأطفال، الشباب، كبار السن، المرأة وذوي الهمم) بجانب تطوير منظومة الدواء وتوفير الأمصال والطعوم وعكست قدرة الدولة على احتواء جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

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محافظ الغربية

وفي السياق، عرض المحافظ خلال كلمته إنجازات المحافظة في قطاع الصحة، حيث استطاعت المحافظة أن تقوم بتطوير ٤٩ قسم من الأقسام الطبية بالمستشفيات الحكومية تجديد ١٤ مستشفى، توفير العديد من الأجهزة الطبية وشبكات الغازات للمستشفيات وكان لها عظيم الأثر في إنقاذ العديد من مرضى كورونا، كما قامت مديرية الصحة بتطعيم ٤.٥ مليون طفل وتفعيل العديد من المبادرات الصحية واستفاد منها ١.٥ مليون مواطن، كما تتصدر المحافظة المركز الأول في تحقيق المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا. 

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طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي 

من جانبه، صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بأن إنشاء المستشفى الجامعي التعليمي ٩٠٠٩٠٠ بدأ كفكرة وحلم، تُرْجِمَ إلى واقع عندما تم إعلان تدشين المستشفى في ٤ شهور فقط اختصاراً للوقت الذي قُدِّرَ ب ١٨ شهر، حيث بدأ العمل الفعلي في التنفيذ بدايةً من تخصيص الأرض مروراً بعمل الرسومات الهندسية وإنشاء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا وستتولى تمويل المستشفى حتى تكويد وإدراج المستشفى ضمن مشروعات الدولة القومية التي رأت النور بفضل توافر الإرادة الوطنية الصادقة.

شمل الحفل وضع حجر الأساس عروض لأفلام توضح خطوات ومراحل العمل على هذا الحلم الكبير وتضافر الجهود لتنفيذه، وتوقيع برتوكول التعاون بين الجامعة  والشركة المنفذة ،تسليم الدروع والتقاط الصور التذكارية.

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يضعان حجر أساس المستشفى الجامعي التعليمي بالمحلة الكبري ٩٠٠٩٠٠ مستشفيات التعليم العالي تنفيذي مجلس النواب جامعة طنطا المستشفى محافظ الغربية نائب المحافظ الشركة الرعاية الصحية المستشفى الجامعي وكيل مجلس النواب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حجر أساس المستشفى الجامعي التعليمي الجديد مفتي الديار المصرية رئيس جامعة طنطا خدمات صحية مجلسي النواب والشيوخ جهود الدولة المصرية النواب والشيوخ

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