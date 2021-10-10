تعليم الإسكندرية تناشد أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس

ناشدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أولياء أمور أبنائنا الطلاب بعدم دخول المدارس منعًـا للتزاحم، وتوفير الفرصة للمعلمين ومديري المدارس في توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًـا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.



جاء ذلك تعقيبًا على ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس المحافظة.

وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو عن تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه، و أولياء أمور بعض المدارس الأخرى، وأصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 ، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

واوضح انه بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

كما انتابت مواقع التواصل حالة من الجدل وتداول الشائعات والأكاذيب عن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم بما يتنافى مع الواقع تمامًـا ويسبب تكدير السلم الاجتماعي في الشارع السكندري وينشر القلق بين أولياء الأمور، لذا نرجو عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وسيتم ملاحقة مروجي الشائعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لأولياء امور طلاب مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه، في حالة انهيار شديد.

حيث تم تداول أن مسؤول الأمن في المدرسة قام بفتح أبواب المدرسة وإخراج الطلاب في الصفوف الأولى قبل الموعد الرسمي المحدد لخروجهم، وعند ذهاب أولياء الأمور إلى المدرسة لاستلام أبنائهم في موعد الخروج المحدد من قبل المدرسة، فوجئوا بخروج الطلاب قبل ذلك الميعاد ولم يجد بعض الأهالي أبنائهم.