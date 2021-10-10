الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد عصابة «المتعلقات الشخصية» بالنزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالنزهة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها مبلغ مالي – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية، كما أقرا بارتكابهما 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" “أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام الأول بالقاهرة”، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تمكن ضباط مباحث القاهرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما، بحوزتهما (سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر) بداخلها “مبلغ مالي – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية”، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب"الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية، كما أقرا بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لوحات معدنية بدون لوحات معدنية دراجة نارية النزهة تشكيل عصابي قسم شرطة النزهة قسم شرطة السلام أسلوب الخطف

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سواقى الفيوم باقية

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