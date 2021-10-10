الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أخبار حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال فصل الخريف، حيث ترتفع الحرارة ثم تعود مرة أخرى للانخفاض تدريجيا، ولكن اعتباراً من منتصف الأسبوع سنشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

 حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

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وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الساعات المتأخرة من كل يوم والساعات الصباحية من كل صباح، على أن تنخفض درجات الحرارة في النهار، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد.

درجة الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

 

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