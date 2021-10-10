إعلامي عراقى لـ «الدستور»: نسبة المشاركة فى الانتخابات بالقرى عالية (صور)

ويكشف أبرز المرشحين الأوفر حظًا..

قال الإعلامى العراقى محمد الفهد، إن صناديق الاقتراع فتحت أمام المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى، مشيرًا إلى أن هناك 8 آلاف مركز فى عموم العراق وبداخلها 55 محطة سيدلى العراقيون بأصواتهم داخلها.

وأضاف الفهد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حتى الان هناك نسب متفاوتة في المشاركة، ففي أطراف المدن الأرياف والقرى هناك مشاركة كبيرة، وفي مراكز المدن الرئيسية بدأت الحركة تزداد شيئا فشيئا للمشاركة فى عملية التصويت الانتخابى.

الانتخابات العراقية

وأكد الفهد أن هناك خطة أمنية محكمة اتخذتها اللجنة العليا لحماية الانتخابات تلك الخطوة هى تقسيم كل محافظة إلى عدة أطواق أمنية دون فرض حظر التجوال لتسهيل وصول الناخبين لمراكز الاقتراع وتعد تلك المرة الأولى التى لم يفرض بها حظر التجوال، مضيفًا أن وزارة الداخلية أيضا تتولى تأمين المراكز الانتخابية بجانب 3 أطواق أمنية حول كل مركز من قبل قوات الجيش العراقى على المراكز الانتخابية وقوات سلاح الجو العراقى فى طلعات مستمرة.

الانتخابات العراقية

وحول الدعم الفنى واللوجيستى، قال الفهد إن هناك عشرات الفرق الفنية لإصلاح أى عطل إلكترونى فى أجهزة التصويت وبالفعل حدث بعض الأعطال فى بعض المحافظات والمناطق وتم إصلاحها على الفور من قبل تلك القوات.

الانتخابات العراقية

وأوضح الفهد أن الرئاسات الثلاثة شاركت فى عملية التصويت، وصوتت الزعامات السياسية، داعية المواطنين للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية.

وتابع الفهد "يأمل العراقيون فى أن تحدث تلك الانتخابات نقلة نوعية فى واقعهم ويكون هناك فوز للمرشحين الذين يمثلون المجتمع".

الانتخابات العراقية

وحول أبرز المنافسين فى تلك الانتخابات، قال الفهد أن هناك تنافس بين القوى التقليدية المتمثلة فى الكتلة الصدرية التابعة للزعيم مقتدى الصدر، والتى تتنافس بقوة مع تحالف الفتح القريب من الحشد الشعبي وتحالف المالكى وقوى الدولة، بجانب تحالف عزم وتحالف التقدم بزعامة رئيس البرلمان الحالي الحلبوسي، وايضا القوة الكردية وحزب الديمقراطى الكردستانى.