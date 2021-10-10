الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب مطاردة مسلحة.. التفاصيل الكاملة لوفاة شخص في كرداسة

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، تفاصيل مقتل عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة حيث تبين وجود المتوفي رفقة شقيقه أمام مسكنهما و فوجئوا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهم شخصان آخران يستقل كلًا منهما دراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التى أودت بحياته وتمكنت القوات من ضبط المتهم الرئيسي وجارِ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

خناقة بالأسلحة النارية في كرداسة 

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز" بطلق ناري أمام منزله الكائن بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين إصابة أحد الأشخاص"عامل" بطلق ناري وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى حال وصوله، وبسؤال شقيق المجنى عليه قرر أنه أثناء تواجده رفقة شقيقه "المتوفى" أمام مسكنهما فوجئوا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهم شخصان آخران يستقل كلاً منهما دراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التى أودت بحياته، وأضاف أنه بمساعدة أهالى المنطقة تمكنوا من ضبط مطلق الأعيرة النارية، وتبين أنه "عامل مقيم بدائرة المركز" وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، غطاء وجه "ماسك" دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمين فى الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

بمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بين صديق له والشخصان المستقلان الدراجة النارية الأولى "لا يعلم بياناتهما" تطورت لمشاجرة بينهما فتدخل لمناصرة صديقه وأحضر السلاح المضبوط وقام هو وصديقه بملاحقتهما وإطلاق الأعيرة النارية وإصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط باقي المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة اطلاق اعيرة نارية مركز شرطة كرداسة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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