الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلق حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تتمثل في تنظيم يوم رياضي للمرضى، يتخلله إقامة مباريات لكرة القدم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية داخل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 20 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان.

وأضاف "مجاهد" أن الحملة تستمر على مدار 30 يومًا، ويتم خلالها تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الحملة تنطلق من مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بقطاع القاهرة الكبرى، والذي يضم "مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية، ومستشفى حلوان للصحة النفسية، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية"، موضحة أن النقطة الثانية لانطلاق الحملة ستكون من مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بقطاع صعيد مصر، والذي يضم مستشفيات "بني سويف، والمنيا وأسيوط، وأسوان"، بالإضافة إلى مركز بلصفورة لعلاج الإدمان في محافظة سوهاج.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود حرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات وندوات دورية، تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم.

يُذكر أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة، بالإضافة إلى تقديم خدمة استشارات الصحة النفسية المجانية عبر خدمة الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة يوميًا، وذلك من خلال الرقمين "08008880700، 0220816831".

الصحة المستشفيات الصحةالنفسية حملةلتوعيةالمواطنين أنشطةثقافية الحملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصرى

وزير «البترول» يضع حجر الأساس لمحطة معالجة الحمد البرية برأس غارب

بث مباشر.. نهائى مستر أولمبيا 2021 بمشاركة 3 مصريين

حبس راكبين بتهمة حيازة أقراص مخدرة فى مطار القاهرة

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

الأسرى في سجون الاحتلال يرفضون الإجراءات العقابية من إدارة السجون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان