الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الطلاب الجدد ويتابع حصولهم على اللقاح (فيديو)

جولة رئيس الجامعة
جولة رئيس الجامعة

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الطلاب الجدد والقدامى في بداية العام الدراسي الجديد، وتفقد رئيس الجامعة بوابات الدخول والخروج، وأجرى  حوارًا مفتوحًا مع الطلاب استمع لهم وتمنى لهم عامًا دراسيًا سعيدًا، وتابع حصولهم على اللقاح عبر البطاقات المثبت فيها اسم الطالب والجرعة، وشكرهم لالتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، كما أهدى الطلاب أثناء دخولهم بلوك نوت بالتنسيق مع "طلاب من أجل مصر".

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جولة رئيس الجامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإدارية.

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جولة رئيس الجامعة

وأضاف الدكتور منصور حسن أن الجامعة استقبلت هذا العام  86 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية، وأن هناك متابعة يومية دقيقة للدراسة، وتواصل مستمر مع عمداء الكليات وتواجد وانتظام للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم إعلان الجداول الدراسية ووضع لافتات إرشادية بمداخل ومخارج الكليات بشأن الإجراءات الاحترازية للطلاب وطرق الوقاية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصًا على سلامة الطلاب.

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جولة رئيس الجامعة

وأكد الدكتور منصور أنه تابع مع عمداء الكليات استقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتجهيز المدرجات و تواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصًا على سلامة الطلاب.

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جولة رئيس الجامعة

وقدم رئيس جامعة بنى سويف التهنئة للطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي، مطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكدًا أن الجامعة وضعت كافة الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم من فيروس كورونا.

رئيس جامعة بني سويف العام الدراسي طلاب ارتداء الكمامات طرق الوقاية

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