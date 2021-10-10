الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: «معا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا في المنوفية وأسوان والسويس اليوم

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" للتسجيل والتطعيم بلقاح كورونا متواجدة اليوم 10 أكتوبر في محافظات (المنوفية - أسوان - السويس).

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه للتسجيل يرجى التوجه لمراكز الشباب وتلقي لقاح فيروس كورونا والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لتلقي اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262654 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 311576 من ضمنهم 262654 حالة تم شفاؤها، و 17658 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وزارة الصحة والسكان حملة معا نطمئن سجل الآن فيروس كورونا لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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