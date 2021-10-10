468 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب في الوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن 468 مدرسة استقبلت نحو 70 ألف طالب وطالبة بأول أيام العام الدراسى الجديد بالمحافظة، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

طلاب

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع.

وأشار حسن إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة، متمنيا لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وعام دراسى آمن و سعيد على جميع أهالى المحافظة.

طلاب

وأكد جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال الفصل الدراسي الأول ووفقًا للخطة الدراسية التي جرى وضعها تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أعمال التطهير والتعقيم المستمر والشامل لجميع مدارس المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.

طلاب

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا، بتشكيل لجان داخل كل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع سرعة اتخاذ الإجراءات في حالة الاشتباه لأي طالب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين التلاميذ وبعضهم لبعض، والتعقيم اليومي والمستمر للمدارس بعد خروج الطلاب، وعمل برامج توعية للطلاب بخطورة الأمراض المعدية، وتوزيع ملصقات بجميع المدارس توضح الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحث الطلاب على الاهتمام بالأصوات الشخصية والامتناع عن استخدام أي أدوات خاصة بأي تلميذ آخر.

طلاب

وأكد جمال أنه أطلق لجان متابعة مستمرة تجوب مدارس المحافظة بإدارتها المختلفة تضم كافة جهات المتابعة والرقابة بالمديرية وتوجيه المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية للوقوف على مدى جاهزية استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي ومنح شهادات تقدير للمدارس المميزة.



