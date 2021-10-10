بدء عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق

فتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم الأحد أبوابها لاستقبال 23 مليونا و 986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بمن فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.



وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وستستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حيث تغلق صناديق الاقتراع إلكترونيا ومن ثم إغلاق المراكز الانتخابية بشكل كامل.

وعلى صعيد آخر ، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22 ألفا و537 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 1227 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و22 ألفا و109 إصابات.

وأشار التقرير إلى شفاء 3313 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليون و941 ألفا و835.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 14 ألفا و54 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى خمسة ملايين وألف و81 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.