الطاقة الذرية الإيرانية: نمتلك أكثر من 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن بلاده تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال: "لقد تجاوزنا الـ120 كيلوجراما.. لدينا أكثر من هذا الرقم".

وأضاف: "شعبنا يعلم جيدا أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

وتابع: "إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر الماضي، أن "إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015".

وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وبموجب الاتفاق "لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي".

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حال قلصت طهران من برنامجها النووي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 216 حالة وفاة و10497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و662 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 121779 حالة وفاة.



وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و153 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).



وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.