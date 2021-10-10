خفر السواحل الموريتانى يوقف 86 مهاجرا كانوا فى طريقهم إلى إسبانيا

أوقفت قوات خفر السواحل الموريتانية قبالة مدينة نواذيبو شمال البلاد 86 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري الاسبانية.



وقال مصدر أمني في مدينة نواذيبو إن توقيف هذه المجموعة يأتي بعد اعتراض الزورق الذي كان يقلهم من قبل خفر السواحل الموريتاني في عرض البحر، قبالة سواحل مدينة نواذيبو، قادما من دولة السنغال الشقيقة.



وأوضح المصدر أن أغلب الموقوفين من جنسيات سنغالية، مشيرا إلى أنهم كانوا قد غادروا السنغال قبل عشرة أيام.



ويتوقع أن يتم ترحيل هذه المجموعة إلى مدينة نواكشوط على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى بلدانهم الأصلية بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار.



وتعتبر هذه ثاني مجموعة يتم توقيفها هذا الأسبوع بعد اعتقال أربعة وثمانين مهاجرا الاربعاء الماضي كانوا في طريقهم الى اسبانيا.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 36 ألفا و312 حالة.



وذكرت الصحة الموريتانية - في بيان أنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا؛ لترتفع الحصيلة إلى 782 حالة وفاة، كما جرى تسجيل 39 حالة شفاء؛ بإجمالي حالات سجلت منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي 35 ألفا و56 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.