الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد والجبس اليوم الأحد 10-10-2021

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

نستعرض “الدستور” فى هذا التقرير أسعار الحديد والحبس اليوم، حيث شهدت محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة عن أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد والجبس اليوم الأحد 10-10-2021.

 

أسعار الحديد اليوم الأحد فى مصر 

 

واصلت أسعار طن الحديد اليوم الأحد 10-10-2021، حالة الاستقرار الجماعي التي تشهدها منذ أسابيع في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14700 جنيه وحتى 13700 جنيه للطن الواحد.

 

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد اليوم الأحد، في شركة عز، 14700 جنيه، بينما وصل سعر طن الحديد اليوم الأحد، في شركة العتال إلى 14600 جنيه.
في حين استقر سعر الحديد اليوم الأحد، بشركة بشاي عند 14500 جنيه، ووصل سعر الحديد اليوم الأحد، في شركة المصريين، إلى 14400 جنيهًا.

وجاء سعر طن الحديد اليوم الأحد، بشركة “العشري”، 13700 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "مصر ستيل، المعادي، الكومي، المراكبي، سرحان، وعطية".

يهمك أيضًا |

أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الأحد 10-10-2021

 

أسعار طن الجبس اليوم الأحد

 

شهدت أسعار طن الجبس اليوم الأحد 10-10-2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

وبلغ سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.

ووصل سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.

أسعار الحديد أسعار الحديد اليوم الأحد أسعار مواد البناء اليوم في مصر أسعار الحديد والجبس سعر طن الحديد سعر طن الحديد اليوم أسعار طن الجبس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

التحقيق مع زوجة صفوان ثابت بتهمة نشر أخبار كاذبة

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

«المستشفى قطعت عيشي».. أول تعليق لضحية واقعة السجود لكلب بعد إدانة الطبيب

احتجاجات ضد تدابير كورونا تتحول إلى أعمال شغب خطيرة بإيطاليا

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

7 ملايين جرعة لقاح وزعت بالولايات المتحدة خلال 7 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس